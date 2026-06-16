Francia y Senegal protagonizarán este martes uno de los encuentros más atractivos del arranque del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido marcará el debut de ambas selecciones en el torneo y tendrá como sede el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, inmueble ubicado en East Rutherford, Estados Unidos, donde dos equipos con aspiraciones importantes medirán fuerzas desde el inicio del certamen.

La escuadra francesa llega a la competencia como una de las favoritas para levantar el trofeo.

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El conjunto dirigido por Didier Deschamps presume una plantilla repleta de figuras internacionales, con nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué y Rayan Cherki, futbolistas que colocan a Les Bleus entre los principales candidatos al campeonato.

El cuadro europeo firmó una eliminatoria sólida rumbo al Mundial, donde terminó invicto y en la cima del Grupo D de Europa. Además, en su preparación internacional sumó triunfos sobre Brasil, Colombia e Irlanda del Norte, aunque una derrota reciente frente a Costa de Marfil generó dudas a pocos días del comienzo de la justa mundialista.

Del otro lado aparece Senegal, una selección acostumbrada a competir en grandes escenarios y que aspira a superar lo conseguido en Qatar 2022. Liderados por Sadio Mané, los africanos intentarán sorprender a uno de los gigantes del futbol mundial y confirmar que tienen argumentos suficientes para competir en el máximo nivel.

El encuentro también carga con un contexto histórico especial debido al pasado colonial entre ambas naciones y a la presencia de futbolistas franceses con raíces senegalesas. Además, el antecedente entre ambos equipos añade un ingrediente extra: su único enfrentamiento ocurrió en el partido inaugural del Mundial Corea-Japón 2002, cuando Senegal dio una de las mayores sorpresas de la historia al imponerse 1-0 sobre Francia.

¿Cuándo y dónde ver el Francia vs Senegal?

El duelo entre franceses y senegaleses se disputará este martes 16 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante la plataforma de streaming ViX Premium, que contará con la señal oficial del torneo para territorio mexicano.