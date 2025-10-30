El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, debutó este jueves con la selección Sub 16 de Portugal y participó en la victoria lusa en el Torneo de la Copa de las Federaciones sobre la anfitriona Turquía (2-0).

La sub-16 lusa volverá a pisar el terreno de juego de la ciudad turca de Antalya el próximo sábado, frente a Gales, y el martes siguiente, contra Inglaterra.

¿Cómo le fue a CR7 Jr. con la selección de Portugal Sub 16?

Cristiano Júnior, extremo de 15 años, solo entró en el campo en el minuto 90, cuando el marcador favorecía a los portugueses tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, canterano del Sporting -donde se formó el propio Cristiano- y del Braga, respectivamente.

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la Sub 16 tras una exitosa etapa con la Sub 15.

En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).

Al igual que Cristiano Ronaldo, 'Júnior' juega en la cantera del Al Nassr saudí, y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus de Turín.