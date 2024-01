Una de las peleas más esperadas este 2024 es la de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra David Benavidez, misma que parece que no se llevará a cabo, ya que en más de una ocasión el tapatío se ha negado a pactarla.

Todo parece indicar que el rival del Canelo en mayo será Jaime Munguía, quien primero deberá derrotar en los próximos días John Ryder, ya que ha trascendido que ambas partes ya llegaron a un acuerdo para encontrarse en el ring.

Lee también Julio González sufrió un accidente vial afuera de las instalaciones de Pumas

¿Quién rechazó pelear contra el Canelo Álvarez?

Hace unos días, el Canelo Álvarez dejó abierta la posibilidad de pelear contra Artur Beterbiev, quien al saber del interés del mexicano, de inmediato lo bateó, ya que el ruso aseguró que no le interesa pelear contra el tapatío.

“Cuando (Canelo) le ganó a (Sergey) Kovalev en los semipesados y tenía un cinturón en la categoría, entonces sí me interesaba. Pero cuando Canelo ya no tuvo ese cinturón, ya no me interesó. No me gusta solo estar buscando nombres buenos para enfrentar”, señaló el campeón unificado del peso semipesado.

¿Qué dijo el Canelo de Artur Beterbiev?

Hace unos días Saúl Álvarez hizo menos a David Benavidez, ya que aseguró que no representaba un reto en su carrera, contrario al del ruso Artur Beterbiev, quien sin duda sí sería un serio contendiente.

“Beterbiev, porque es un campeón. Tiene algo que ofrecerme, es fuerte, está en otro peso. Son muchas cosas, muchas cosas”, comentó el mexicano.