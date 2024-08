Una de las peleas más esperadas por los amantes del boxeo es el choque entre Canelo Álvarez y David Benavidez, dos boxeadores que han dominado en la categoría de supermediano y que sin duda garantizará una jugosa bolsa para ambos.

Sin embargo, parece que este combate no se dará, al menos no este año, debido a que el tapatío se enfrentó a Jaime Munguía en marzo y el próximo mes hará lo propio ante Edgar Berlanga. Por su parte, el Bandera Roja apunta al ganador de la pelea ante Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

¿Qué condición le puso Canelo Álvarez David Benavidez?

Meses atrás, Canelo Álvarez señaló que la única manera en la que se va a enfrentar a David Benavidez es con 200 millones de dólares de por medio. El tapatío jamás esperó a que la respuesta fuera positiva de parte del Bandera Roja, quien le dijo que tomará todo ese dinero a cambio de que le diera la oportunidad de enfrentarlo, pero ni así se logró concretar la contienda.

Y recién se supo que Benavidez fue una de las opciones que le pusieron a Saúl Álvarez en la mesa para su ya tradicional batalla de septiembre, aunque en cuento escuchó su nombre, el mexicano lo rechazó.

Canelo ha argumentado que el Bandera Roja no ha hecho méritos suficientes para enfrentarlo. Además, señaló que nunca deja contentos a los aficionados, ya que si lo vence, seguirán sacando a otro rival de moda para que se lo tope en el encordado.

“Si se hace la pelea (ante Benavidez), ya veremos. Pero no quiero que haya ninguna excusa. Todos me echan a mí la culpa de eso, pero eso tampoco me interesa, porque la gente siempre va a hablar, no importa lo que sea", comentó a Sway's Universe.

Además, Canelo Álvarez señaló que para que se dé la pelea deberá haber una cláusula de rehidratación, porque de no hacerlo, David Benavidez saldrá con ventaja para enfrentarlo.

“Cuando Benavidez pelea en 168 libras, la noche de la pelea está por lo menos en 190 o 185 libras”, finalizó.