David Faitelson soltó la lengua y no dejó títere con cabeza. El periodista deportivo de TUDN se fue con todo contra Saúl “Canelo” Álvarez tras su pelea contra William Scull en Arabia Saudita. Y no, no fue un cumplido. el comentarista llamó al mexicano nada menos que “sobrevalorado”, asegurando que su actuación en el ring dejó mucho que desear.

El sábado pasado, Canelo subió al ring en tierras árabes para enfrentar al cubano William Scull, pero lo que prometía ser un espectáculo de puños y una fiesta mexicana por el 5 de mayo se convirtió en una siesta para los fans.

Según Faitelson, durante un programa en MVS Deportes, el púgil mexicano mostró una alarmante falta de recursos.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre el 'Canelo' Álvarez?

“Históricamente, ha sido un boxeador sobrevalorado. El sábado quedó en evidencia que no tiene los recursos, que nunca los ha tenido, para ser ese boxeador que pueda convencernos para meterse entre los mejores en la historia del boxeo mexicano”, disparó el comunicador sin anestesia.

Pero Faitelson no se quedó ahí. Mientras algunos culpan a Scull por su estilo defensivo, David no compró esa excusa.

“Sabíamos que el cubano (William Scull) no tenía otra forma de pelear, era su única chance de sobrevivir”, dijo, dejando caer que Canelo debería haber brillado, sin importar el rival.

Y como si fuera un round extra, Carlos Aguilar, compañero de Faitelson durante la emisión, le puso pimienta al asunto al preguntar por qué Faitelson no quería al peleador tapatío.

“No tiene condiciones sobre el ring, no es un boxeador tan completo. Es fuerte, contragolpea muy bien, aprendió a defenderse con Eddy Reynoso”, contestó el comunicador.

El golpe final llegó cuando Faitelson tocó el tema que todos los fans quieren: la pelea contra David Benavidez.

Según el periodista, Canelo no se atreverá a subirse al ring con este boxeador porque sabe que podría salir trasquilado.

“No la va a hacer porque es tomar mucho riesgo. Al Canelo del sábado, Benavidez lo destroza. El jeque tenía que haber entendido y dicho ‘Canelo ya conocemos a Scull, por qué no buscamos otro tipo de pelea’”, sentenció David,

¿Es Canelo realmente sobrevalorado o solo tuvo una mala noche ante el estilo escurridizo de William Scull?