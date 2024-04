Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene una difícil prueba el próximo sábado en el T-Mobile de Las Vegas, donde pondrá en juego todos sus cinturones de campeón supermedio ante una de las revelaciones del boxeo: Jaime Munguía.

Pese a que la pelea no ha generado las expectativas que se esperaba, es un hecho que la batalla entre mexicanos dejará un buen sabor de boca, porque por un lado el tapatío quiere apagara todas las críticas en su contra, mientras que el tijuanense apunta a dar la sorpresa del año.

¿Qué dijo Nacho Beristáin del Canelo Álvarez?

Pese a que es uno de los boxeadores más exitosos que ha dado México, la carrera de Canelo Álvarez no termina por convencer, ya que constantemente es criticado por los aficionados.

Y no sólo por fanáticos, sino que también gente ligada al pugilismo ha puesto en duda el andar del tapatío. En esta ocasión fue Ignacio Beristáin, uno de los mejores entrenadores nacionales, quien señaló que varias de las peleas de Saúl le han dejado dudas.

"No me gusta hablar de la carrera del Canelo, tengo muchas dudas sobre su carrera porque hay como cinco peleas que me dejan muy molesto con lo que está sucediendo con el boxeo actual", comentó en Charla con David Faitelson.

¿Canelo está al nivel de Jorge Kahwagi?

Pero eso no fue todo, además, quien entrenara a pugilistas como Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez, se atrevió a comparar al Canelo Álvarez con Jorge Kahwagi, un púgil sin muchas cualidades, pero con mucho dinero.

“Hay una pelea en la que el boxeador, que ni era boxeador, era un tipo que tiene mucha lana y que practicaba el boxeo (Kahwagi), que tiraba un golpe a medio metro y se caían sus rivales. Me da la impresión de que en un momento puede ser igual.

“Creo que ha tenido la fortuna de conocer un promotor inglés (Eddie Hearn) que se las trae y lo ha manejado muy bien para hacer dinero. Es una máquina de hacer dinero”, finalizó.