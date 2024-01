Pese a que todos los aficionados del boxeo quieren ver arriba del ring a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez, parece que se van a quedar con las ganas, ya que el tapatío en más de una ocasión ha rechazado la contienda.

Y pese a que Jaime Munguía se perfilaba para para ser su rival en mayo próximo, información surgida desde Estados Unidos señala que el elegido del mexicano será Jermall Charlo, hermano de Jermell, a quien venció en septiembre próximo.

¿Qué dijo el papá de Benavidez del Canelo Álvarez?

Más de una vez, Canelo Álvarez ha señalado que David Benavidez no ha hecho méritos suficientes para que se suban al ring. Eso ha molestado al papá del Bandera Roja, quien aseguró que todo se debe a que le tiene miedo.

“Él habla mucha mierda sobre David, que no es bueno, que no ha hecho nada en su vida, pero esa es la pelea que todos quieren ver... ¿Por qué no quiere pelear con David Benavidez, el Monstruo Benavidez? Sabemos que tiene miedo, y que no quiere pelear con David”, comentó.

¿Le quiere quitar el rival al Canelo?

Por otra parte, José Benavidez aseguró que ante la negativa del Canelo Álvarez, le gustaría que Monstruo Mexicano se mida a Jermall Charlo (posible contendiente de Saúl), ya que lo que le vio al norteamericano ante su hijo menor, lo hace pronosticar un nocaut fácil.

“A mí me gustaría que David pelearía con Jermall Charlo, pero David lo noquea. Y con lo que vi en su actuación contra mi otro hijo José Benavidez Jr., creo que David lo destruiría. No creo que esa sería una pelea justa o emocionante. Queremos peleas que sean emocionantes, en las que haya un peligro, peleas que sean 50-50... la tomaríamos porque es una pelea fácil y dinero fácil", finalizó.