Todo está preparado para el esperado choque entre Saúl 'Canelo' Álvarez y William Scull este sábado en la Arena Riyadh.

En su primera pelea fuera de Norteamérica, el mexicano buscará consolidar su legado enfrentando al cubano por la unificación de los títulos de peso Supermediano. La ceremonia de pesaje, cargada de tensión, confirmó que ambos peleadores están en óptimas condiciones, marcando por debajo de las 168 libras requeridas.

Lee también Canelo Álvarez lanza mensaje a Julio César Chávez Jr. para su pelea con Jake Paul

El cubano William Scull fue el primero en subir a la báscula, registrando 166.1 libras (75.34 kg). Con una camiseta blanca que dejó ver su físico trabajado, el pugilista de 32 años mostró confianza.

Minutos después, Canelo, con su característica serenidad, detuvo la romana en 167.1 libras (75.79 kg). La diferencia de una libra no pasó desapercibida, pero fue el intenso cara a cara posterior lo que elevó la expectativa. Sin apenas parpadear, ambos se miraron fijamente, mientras Scull flexionaba sus brazos en un desafío directo al mexicano.

¿Qué fue lo que dijo Canelo tras subir a la báscula?

“Estamos listos para mañana”, aseguró Canelo tras el pesaje, acompañado por su corrido ‘Martes 13’ y su equipo, que exhibió los cinturones de campeón.

Con el puño en alto y un rostro serio, el tapatío dejó claro que la diferencia de estatura —Scull le lleva 11 centímetros— no será un factor.

“No me importa el tamaño. Cuando eres un buen peleador, eso no importa”, sentenció, respondiendo a las provocaciones de su rival.

Scull prometió “comerse” a Canelo, mientras que el mexicano replicó que lo único que probará serán sus puños. Este cruce de declaraciones, sumado al contraste físico entre ambos, promete una pelea vibrante.

Aunque Scull presume una ventaja en altura, Canelo, acostumbrado a rivales más altos, confía en su experiencia y técnica para dominar la división de las 168 libras.

“No me importa que esté más alto o más fuerte. Al final de cuentas, lo que cuenta es la inteligencia y la fuerza que tengo. Así esté más chaparro, más alto o más fuerte, es lo mismo para mí. En muchas ocasiones he estado en esta posición, así que no hay nada nuevo”, dijo el tapatío Canelo.

Presentado en español y respaldado por su equipo, el mexicano busca no solo defender sus títulos, sino también conquistar un nuevo público en Medio Oriente. La Arena Riyadh, repleta de fanáticos que capturaron cada momento del pesaje, será el escenario de una noche que podría redefinir el rumbo de la categoría.