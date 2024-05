Este miércoles, durante el Media Day de la pelea que protagonizarán Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía, el campeón tapatío tuvo un desencuentro muy fuerte con Óscar de la Hoya, expugilista profesional y promotor dueño de ProBoxing.

Ante la fuerte discusión, que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, Fernando Schwartz, periodista deportivo mexicano, ha arremetido contra Canelo, asegurando que debería mostrar más respeto por de la Hoya, debido a que en su momento fue quien lo acompañó rumbo al estrellato.

¿Qué dijo Fernando Schwartz de Canelo y su pelea con Óscar de la Hoya?

El periodista se lanzó contra Canelo, defendiendo a Óscar de la Hoya, que actualmente es el promotor de Jaime Munguía, quien busca arrebatarle el título de campeón indiscutido a Saúl Álvarez.

"Finura. Respeta a quien te dio de comer. Ni eres estrella. Ni eres grande. La educación se mamá no se aprende. Los millones no hacen a la persona. Me das pena Canelo Álvarez", expresó Schwartz.

Históricamente, Shcwartz y Canelo han tendio fuertes desencuentros, debido a que el periodista ha sido uno de los críticos más grandes de la carrera del tapatío, y el propio pugilista ha tenido acciones contra el comunicador, como dejarlo fuera de su evento en el Museo de Cera.