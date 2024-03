Saúl 'Canelo' Álvarez decidió no aceptar la pelea con David Benavidez. Pese a que el 'Mexican Monster' le ofrecía más del 90 por ciento de la bolsa y enfrentarse bajo las condiciones del tapatío, éste decidió dar vuelta, incluso rompiendo relaciones con PBC y pactando una batalla con Jaime Munguía, algo que le atrajo críticas de todos, hasta de Mike Tyson.

Tyson, excampeón mundial de los pesos pesados, y uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, pese a sus indisciplinas fuera del cuadrilátero, criticó a Canelo por no aceptar la oferta de Benavidez, asegurando que era una 'vergüenza' para México.

¿Qué dijo Mike Tyson de Canelo por no aceptar pelea con Benavidez?

El retirado peleador arremetió durísimo contra Canelo, por rechazar la pelea y por la cantidad de dinero que se iba a embolsar en dicho combate.

"No puedo creer lo que acabo de escuchar, Canelo rechazó 60 millones de dólares por pelear con Benavidez, que es un peleador tremendo, joven, fuerte, con hambre y con orgullo mexicano. Es una vergüenza para el boxeo y para México", expresó hace unas semanas Tyson.

¿Qué le respondió Canelo a Tyson por sus declaraciones?

Ahora, tras estas controversiales declaraciones de Tyson, Saúl Álvarez decidió contestar fuertemente contra el excampeón, metiéndose en un tema personal que es comentado alrededor de la figura del boxeo: el alcohol.

"Respetaría su opinión si estuviera sobrio. No necesito probarle nada a nadie, yo recuerdo cuando eso pasó con Golovkin. No necesito probar nada. Esta pelea es más importante que otras. Cuando ustedes me preguntaban por Golovkin, Callum Smith, Billie Joe Sounders o Caleb Plant... nada es suficiente para ustedes", puntualizó Canelo en el primer careo con Jaime Munguía, previo a su pelea del 4 de mayo en Las Vegas.