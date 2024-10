El mundo del boxeo mexicano se vio sacudido el pasado sábado 5 de octubre cuando la esperada pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez no se llevó a cabo, a pesar de que ambos pugilistas se encontraban en la sede del evento.

La controversia se desató cuando el hijo de Julio César Chávez acusó al 'Chino' Rodríguez de no querer subir al ring, tildándolo de miedoso.

Sin embargo, el medallista olímpico respondió con firmeza, publicando dos videos en su cuenta de Instagram donde expone sus motivos para no pelear ante el vástago del Ídolo del Boxeo Mexicano.

¿Qué fue lo que dijo 'Chino' Rodríguez?

En sus publicaciones, Rodríguez dejó claro su descontento al afirmar: "La señorita no se quería pesar, Omar Chávez, y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido hasta que se toparon con pared. Para mí las reglas se respetan y se hacen valer! Después continúan con su farsa subiendo una foto donde pesa 82 kilos, después sube otra donde según está en peso, cuando en realidad peso más de 86kg".

"Disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez", explicó Rodríguez en un comentario que acompañó al primer video de publicado en su cuenta de Instagram.

La Comisión de Boxeo de la Ciudad de México era la encargada de dar validez a la función y estipuló que no debían pasarse más de cuatro kilos, Misael denunció que Chávez se pasó, por más que muestre videos donde exhiba otros datos.

Los videos que Rodríguez publicó en sus redes muestran una conversación con Guillermo Brito, representante de la promotora Zanfer, donde ambos analizan la situación

“A mí me dieron el reglamento y yo me apegué a eso, mi rival también lo tiene que hacer, si él no cumple con las reglas, la pelea no va”, recalcó el Chino Rodríguez.

"Y aún hay más! La verdad cae por su propio peso. Algo que rescato de esto es que después de 30 años, soy el primero en alzar la voz", agregó Misael en la segunda parte de sus grabaciones.