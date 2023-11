La noche de este sábado, en Las Vegas, David Benavidez marcó su destino como gran campeón en el peso supermediano. Noqueó, de forma brutal, a Demetrius Andrade y se colocó como el Retador Oficial de Saúl 'Canelo' Álvarez para reclamar la supremacía en las 168 libras.

Al finalizar el combate ante Andrade, Benavidez fue claro y conciso, quiere una pelea con 'Canelo' para demostrar su boxeo y su capacidad en el peso.

¿Qué le dijo Benavidez a Canelo sobre el campeonato en las 168 libras?

Tras ser preguntado sobre su actuación ante Demetrius Andrade, Benavidez cargó sus tres cinturones de campeón y no pudo ser más claro con respecto a un posible combate con 'Canelo'.

"Creo que me consolidé con la actuación tan dominante que tuve. Le recordé a todos quién es el verdadero campeón de las 168 libras. Soy tres veces campeón mundial en 168 y quiero que me den la pelea que todos quieren ver. ¿Quién quiere ver a David Benavidez contra Canelo? Si eso es lo que quieren ver, hagámosla", expresó 'Mexican Monster'.

Además, puntualizó: "Soy el mejor, quiero ser el mejor, no me importa a quién me pongan enfrente, lo voy a noquear. Démosle a la gente lo que quiere ver", finalizó.