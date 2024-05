Hace un par de semanas Canelo Álvarez se impuso con facilidad en lo que resultó una desangelada pelea frente a Jaime Munguía. Y pese a que hace mucho no se enfrentaban dos mexicanos con pegada, la realidad es que este combate no generó muchas expectativas.

Mucho se debió a que los fanáticos del tapatío querían verlo arriba del ring frente a David Benavidez, por lo que no mucha gente estaba interesada en ver el combate ante el tijuanense. Incluso llamó más la pelea de domes y diretes entre Saúl y Óscar de la Hoya.

¿Por qué David Benavidez defendió a Óscar de la Hoya?

Canelo Álvarez tiene un asterisco en su carrera, ya que después de su primera pelea contra Gennady Golovkin, arrojó positivo a clembuterol, lo que atrasó su revancha ante el kazajo.

Y pese a que ha pasado el tiempo, David Benavidez no olvida ese episodio, mimo que fue recordado por Óscar de la Hoya en la conferencia de prensa previa a la pelea ante Jaime Munguía, lo que ocasionó la furia del mexicano y un conato de bronca.

Benavidez señaló que el Golden Boy no dijo ninguna mentira, ya que él considera que Saúl Álvarez sí se dopó a conciencia, por lo que dio la mejor pelea de su vida ante ‘Triple G’. Incluso se burló de su excusa.

“Óscar no dijo ninguna mentira. Es loco que mucha gente tiende a olvidar que en la mejor pelea de Canelo dio positivo por clembuterol, y trató de echarle la culpa a una vaca, pero eso no es verdad. Yo le pregunté a una persona que sabe de eso, y me dice que para que saliera positivo por haber comido carne de esa vaca, tenía que haberse comido la vaca completa. Pero la gente tiende a olvidar que en su mejor actuación consumió clembuterol. Así que cuando Óscar sacó ese tema, no dijo ninguna mentira”, ironizó el Bandera Roja.

Finalmente, aseguró que en la bronca entre Canelo y De la Hoya durante la presentación de la pasada pelea en Las Vegas, él hubiera defendido al promotor del mexicano.

“Es chistoso, cuando fue la conferencia de prensa y criticó al Canelo, finalmente Óscar iba a tener la oportunidad de soltar ese jab. Canelo se levantó y fue hacia él, y Óscar dice que ya tenía el puño listo. Yo habría corrido a la conferencia de prensa, y habría saltado a defender a Óscar”, dijo a ESNEWS.