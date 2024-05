El sábado por la noche, Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó por decisión unánime a Jaime Munguía, dando una demostración de su experiencia y capacidad boxística; sin embargo, para David Faitelson, al campeón tapatío le queda por enfrentar a un rival para ser llamado el mejor pugilista de las 168 libras.

Al término del combate, el propio Canelo se hizo llamar "el mejor boxeador del momento"; sin embargo, para el periodista de TUDN esto se debe comprobar con una pelea entre él y David Benavidez, Retador Oficial al título del CMB de Álvarez, a quien dijo que enfrentaría, siempre y cuando pongan en la bolsa la cantidad de dinero necesaria.

¿Qué dijo Faitelson de Canelo y de su victoria ante Munguía?

Faitelson, que fue noticia previo a la pelea entre el tapatío y Munguía debido al veto por parte de la empresa de relaciones públicas de Canelo, por lo que tuvo que ver el combate en otro sitio, ha expresado que el pugilista tijuanense no fue un rival digno para el campeón indiscutido de las 168 libras.

"Doce rounds después, otra jornada de boxeo en Las Vegas, y sigo pensando lo mismo. El Canelo necesita a los mejores rivales disponibles. Jaime Munguía no lo era, no lo fue, no lo será. Es a David Benavidez quien necesita Saúl Álvarez para justificar su autonombramiento como mejor boxeador del momento y uno de los mejores de la historia.

El boxeo sigue viviendo al capricho del Canelo. No hay promotor ni organismo, ni comisión, ni ley, que le obligue a pelear con el mejor del mundo. Jaime Munguía llegó hasta donde sus condiciones le dieron, es evidente que no está en ese nivel de boxeo y de boxeadores", expresó Faitelson.