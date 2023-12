Una de las espinas que tiene clavadas Saúl ‘Canelo’ Álvarez es su carrera es la derrota ante Dmitry Bivol, quien lo superó ampliamente en el ring en mayo de 2022, por lo que en más de una ocasión buscó la revancha ante el pugilista ruso.

No obstante, luego de poco más de un año, el enfrentamiento no se llevó a cabo, por lo que ambos han optado por enfrentar a otros rivales, aunque la posibilidad de que se vuelvan a ver arriba del ringo no está del todo cerrada.

¿Bivol quiere la revancha contra Canelo Álvarez?

Dmitry Bivol defenderá mañana ante Lyndon Arthur su título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero pese a eso, le siguen preguntando por el Canelo Álvarez, dando a entender que no se dio debido a las exigencias que puso al mexicano, por lo que el ruso decidió tomar otro rumbo.

“Para ser honesto, no quería demasiado una revancha. Estoy disfrutando de mi posición. Si él quiere la revancha, está bien. Le dije: 'Está bien, podemos lograrlo'. Pero no lo quería tanto. Ya sabes, tengo mi propia manera. Si no es Canelo, tengo otra manera. No hay problema”, señaló el ruso a BoxingScene.com.

¿Qué consejo le dio al púgil mexicano?

El boxeador ruso aseguró que el Canelo Álvarez tiene una larga fila de retadores a los que podría enfrentar, por lo que se debería enfocar en ellos, ya que de momento él no está nada interesado en volver a enfrentarse a él.

“Canelo tiene más posibilidades que otros peleadores en el boxeo. Si Canelo quiere alguna pelea, podría hacer esta pelea. Tiene más posibilidades de influir en la situación que otros boxeadores”, finalizó.