Jaime Munguía, excampeón mundial de peso superwelter de la OMB y actual contendiente de peso medio, reveló al canal ‘No puedes jugar boxeo’ que se iniciaron pláticas para una pelea con el Canelo Álvarez.

El oriundo de Tijuana, Baja California, confirmó los rumores que surgieron tras la victoria del boxeador tapatío ante Jermell Charlo.

“La verdad es que se dicen muchas cosas, pero la verdad no hay nada cerrado aún. Se iniciaron algunas pláticas, pero no fue nada, no hubo, no le vi continuidad”.

Munguía se enfrentará el próximo 27 de enero a John Ryder y aseguró que de salir victorioso, estará listo para enfrentar a Canelo en el mes de mayo.

“Primeramente Dios que todo salga bien, salir bien con la mano en alto y estamos listos para mayo sin problema”.

El tijuanense afirmó que para él sería un honor enfrentarse a uno de los mejores boxeadores libra por libra en la historia de México.

