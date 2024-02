Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha sido blanco de constantes críticas debido a que Jermall Charlo será su siguiente rival. Y no es para menos, todos los amantes del boxeo esperaban que el tapatío enfrentara a David Benavidez o Jaime Munguía.

Sin embargo, el Canelo tiene otros planes y de momento ninguno de los nombres mencionados está contemplado al menos este año, porque se sabe que el combate para septiembre tendría como contendiente a Terence Crawford.

¿Qué dijo Jaime Munguía de Canelo Álvarez?

Aunque sonó como uno de los posibles rivales del Canelo Álvarez para el próximo 4 de mayo en Las Vegas, la final el tapatío eligió a otro peleador. Eso parece que no le gustó nada a Jaime Munguía, quien aseguró que el combate contra Jermall Charlo no tiene nada de atractivo para los fanáticos.

“Yo pienso que ya como lo hizo como uno de los hermanos, no es una pelea atractiva para el público porque son gemelos y la gente los va a confundir. La primera pelea no fue buena, pero creo que esta no vendería o no tendría los resultados que Canelo querría tener”, comentó a ProBoxTV.

¿Munguía quiere pelear con Benavidez?

Luego de que no se pudo concretar su esperado combate ante el Canelo Álvarez, Jaime Munguía aseguró que en caso de que no se pueda llevar a cabo en el futuro cercano, ya están analizando posibles contendientes, entre los que se encuentra David Benavidez.

“Hemos tenido pláticas con gente de Canelo, pero en caso de que no se cierre esta pelea, vamos a buscar lo mejor para mi carrera. Queremos pelear contra el mejor de la división. En caso de que no, podemos buscar a Benavidez o incluso a Charlo en 168 libras. Me siento listo para enfrentarlo”, finalizó.