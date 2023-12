Jaime Munguía se encuentra en pleno ascenso en su carrera boxística. El tijuanense quiere una pelea de alto renombre en 2024, pese a que comienza el año con un combate ante John Ryder, con Saúl 'Canelo' Álvarez en su mira.

Sin embargo, su ambición no lo detiene y ya piensa en un hipotético caso en que el campeón tapatío decida no aceptar el reto que Munguía propone, por lo que apuntaría en otra dirección: David Benavidez.

"En caso de que no se llegue a hacer la pelea con 'Canelo', me gustaría tomar la pelea con David Benavidez. Es una división (168 libras) con grandes peleadores, con muchas habilidades, y la verdad estoy emocionado por eso, a mí me gustaría pelear ante cualquiera de ellos, cualquiera que sea", afirmó Munguía.

A pesar de esta alternativa, Jaime acepta que está dispuesto a sacrificar dinero para pelear con 'Canelo'. "Tenemos que tomar riesgos. Si queremos pelear con Canelo y ganarle a Canelo es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Si hay algún sacrificio por cuestiones de dinero, igual no hay ningún problema".