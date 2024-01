El réferi Tony Weeks ha recibido críticas por acabar la pelea entre Vergil Oritz y Fredrick Lawson en el primer round, al respecto el mexicano Juan Manuel Márquez recordó que alguna vez Weeks intentó pararle la pelea.

El Dinamita Márquez en septiembre de 2009 se enfrentó a Mayweather Jr, donde Juan Manuel ganó por decisión unánime.

Aunque a lo largo de los 12 rounds Tony Weeks se mostró insistente con el mexicano para saber si paraba la pelea, pese a que los golpes del estadounidense no dañaban al Dinamita.

Lee también Horner reconoce que Verstappen tiene privilegios en Red Bull a diferencia de Checo Pérez

“En cada uno de los rounds me dice: ¿Te paro la pelea? ¿Te paro la pelea?”, comentó Márquez a ProBox TV.

Juan Manuel añadió que “Yo le decía a Nacho Beristain: ¿Si me está pegando muy fuerte o qué? ¿O me está golpeando duro? Para que el réferi fuera a decirme a la esquina cada uno de los rounds si me paraba la pelea”.

El pugilista mexicano piensa que Weeks intentaba meter presión para que Mayweather pudiera quedarse con la victoria.

“De alguna forma presionando, que de alguna forma que yo claudicara la pelea para que ganara Mayweather por nocaut, pero como nunca nos damos por vencidos siempre buscamos la forma de conectar golpes”, agregó ‘El Dinamita’ Márquez.

Lee también David Faitelson sobre las declaraciones del Chicharito a Chivas: “Amaury está contra la pared”