Juan Manuel 'Dinamita' Márquez ha sido el último gran campeón mexicano previo a la hegemonía de los últimos años de Saúl 'Canelo' Álvarez. Tras el histórico knock out en la última batalla ante Manny Pacquiao, los libros de gloria de la historia del boxeo azteca se abrieron para él.

Su última pelea como profesional fue en 2014 ante Mike Alvarado en el Inglewood Forum de California, consolidando un récord de 56 victorias, 40 por knock out, y siete derrotas, con un empate en su cuenta. Ahora, ha alzado la voz para expresar su opinión sobre la actualidad del pugilismo mundial, criticando las peleas entre influencers.

¿Qué dijo 'Dinamita' Márquez sobre el boxeo de influencers?

Este miércoles, Juan Manuel habló para el canal ProBox TV, donde aprovechó para criticar la actualidad del boxeo, principalmente por las peleas organizadas por influencers y boxeadores que hacen peleas de exhibición, dando a entender que 'faltan el respeto' al boxeo.

"Para mí, en lo personal, que siempre fui un atleta entregado que se dedicaba al 100 por ciento, veo este tipo de cosas y me da pena ajena. Creo que es un negocio. Yo sé que los promotores, que la gente que está alrededor de esto, lo ve como un negocio.

"Pero en el boxeo, yo siempre he visto que el dinero no lo es todo, el boxeo merece respeto, el boxeador merece dignidad. El boxeo tiene que llevarse a cabo por peleadores 100 por ciento dedicados", puntualizó de forma contundente 'Dinamita', asegurando que "en lo personal, me da pena ver este tipo de cosas, porque el boxeo merece respeto".

Márquez finalizó expresando que ha platicado con sus hijos sobre esta situación de influencers, expresando que el boxeo 'no está cambiando para bien, porque el boxeo es otra cosa. Tienes que estar de lleno en el boxeo. La verdad es inaceptable ver este tipo de cosas", concluyó.