Julio César Chávez es uno de los más grandes y mejores boxeadores que ha tenido México, pues finalizó su carrera profesional con un récord de 107 peleas ganadas, dos empates y seis derrotas.

Incluso, en un punto de su carrera alcanzó una marca de 90 peleas invicto. Sin embargo, en la cúspide de su trayectoria, algo cambió dentro del gran campeón mexicano, y comenzaron los problemas de adicciones.

Según cuenta el propio Chávez, la primera vez que probó la cocaína fue después de su pelea con el 'Macho Camacho', que fue el 12 de septiembre de 1992, donde se disputó el título superligero del CMB.

Foto: Especial

Lee también Nacho Beristáin habló de la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul

Julio César Chávez y los problemas con las sustancias

Luego de derrotar a Héctor Camacho, Julio se dirigió a celebrar la victoria a una fiesta que terminaría por cambiar su vida para siempre.

En una entrevista para Imagen Entrenamiento de hace unos ayeres, comentó que ahí fue cuando ingirió cocaína por primera vez. "No me gustó, incluso vomité y pensé que no iba a volverla a probar", aseguró Chávez.

Sin embargo, el gran campeón mexicano, no fue el mismo partir de ahí. Cayó en problemas con el alcohol y las drogas, y según el "entró a un hoyo muy profundo del que no podía salir".

De inmediato, fue cuestionado sobre si alguna vez se llegó a subir al cuadrilátero bajo las sustancias de los estupefacientes, a lo que respondió: "En mis últimas peleas sí, inclusive antes de la pelea me daba un levantón"

"Fue algo muy triste, ya le había perdido el respeto al deporte, a mi mismo, a la gente que confiaba en mi" "Mi primer derrota con Frankie Randall (1994) ya la anticipaba, porque mi adicción estaba muy avanzada"

Finalmente, agregó que "con todo respeto, consumía entre ocho y 10 gramos diarios, aparte de todo tipo de alcohol". Sin duda, un final triste para la carrera de un boxeador que emocionó a México como pocos, a lo largo de la historia.

Foto: Imago7

Lee también ¿Eduardo Camarena cree que fue un golpe de suerte la victoria de Juan Manuel Márquez ante Manny Pacquiao?