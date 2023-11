Julio César Chávez Junior lleva un par de años alejado de los encordados, tiempo en el que se ha visto involucrado en escándalos ligados a sus adicciones a medicamentos, supuestamente para perder peso.

Incluso el César del Boxeo, Julio César Chávez, en más de una ocasión ha manifestado su preocupación por su hijo, ya que pese a que se ha rehabilitado, suele recaer y teme por la vida de si primogénito.

¿Julio César Chávez Jr. negó que fue internado en un psiquiátrico?

Apenas hace unos días la noticia de que Julio César Chávez había sido recluido en un hospital psiquiátrico debido a sus adicciones se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, el boxeador rompió el silencio y negó rotundamente que haya pasado por esa situación.

“Estábamos hablando hace rato de un video de un hospital donde estaba un muchacho loco y dicen que se parece a mí. Platicábamos eso y qué difícil que la gente lo haya creído (el rumor de que había sido internado en el psiquiátrico), porque es completamente una mentira.

“Yo estoy bien a pesar de tener 20 años de carrera profesional, ya tengo 60 peleas profesionales, estoy motivado, y sabes lo que ha pasado, en lugar de agarrarlo para mal lo quiero agarrar para bien. Para ser un ejemplo para la juventud, que a lo mejor hice mal unas cosas, las pagué, y lo que sigue en mi carrera”, comentó a Cancha.

¿Cuándo volverá a subir al ring?

Por otra parte, el Hijo de la Leyenda, aseguró que luego de dos años de inactividad una de sus intensiones es volver a pelear, por lo que señaló que se pondrá a entrenar y busca un rival que le dé la oportunidad de dar el peso.

“Sería en semicompleto, pelear con los mejores, siempre ha sido así, he peleado con Canelo, con Jacobs. Son dos años de inactividad, bajando de peso, simplemente es llegar a un acuerdo y me den el tiempo necesario para prepararme. Puedo negociar con el que sea, gracias a Dios con el que quiera, es importante eso y me da tranquilidad, creo que es importante que un promotor o manager te apoyen en tu carrera y buscaremos a alguien”, finalizó.