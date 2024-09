Años atrás, México podía presumir de tener a dos de las grandes promesas del boxeo mundial: Julio César Chávez Jr. y Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Sin embargo, tomaron decisiones totalmente distintas, que a uno lo llevaron a ser el mejor libra por libra del momento y al otro a pelear contra adicciones y la justicia.

Cabe destacar que fue en 2017, cuando luego de calentar mucho su combate, Julito y Canelo por fin se subieron al ring, donde el tapatío tuvo una contundente victoria, que significación a debacle del Hijo de la Leyenda, que días después sería castigado por doping positivo.

¿Julito no peleó en sus cinco sentidos contra Canelo?

Julio César Chávez Jr. no fue rival para el Canelo Álvarez en 2017, quien lo derrotó vía decisión unánime en Las Vegas. Sin embargo, pese a que ya han pasado muchos años, siguen saliendo detalles de dicho combate.

Nacho Beristáin, quien se encargó de entrenar a Chávez Carrasco, reveló cómo fue su complicado campamento, donde Julito brilló por sus constantes indisciplinas, al grado de que Julio César Chávez le pedía que lo regañara.

"Fue una pelea difícil, porque, ¿sabes? pobrecito muchacho está mal. Yo lo veía diario, me dijo que íbamos a entrenar a las 12 de la noche, y le dije '¿estás enfermo o qué te pasa?'. No aguantaba la disciplina, era imposible y Julio me decía: 'Nacho, tienes que regañarlo'… (Respondía) 'Julio, si a ti no te hace caso, que eres su padre, entonces a mí’. Me echaba broncas el Julio”, comentó en Un Round Más.

Sin embargo, contó otra cosa que generó muchas incógnitas, ya que insinuó que Julio César Chávez Jr. peleó ante el Canelo Álvarez bajo los efectos de la marihuana, debido a una sospechosa visita que tuvo el boxeador horas antes del enfrentamiento.

"Casi tengo la seguridad de que faltando muy poquito, como una hora y media para irnos a la arena, que estaba en el mismo hotel (hace gesto de que Julito fumó). Un güey a escondidas llegó, se subió y yo lo vi, yo estaba sentado esperando dos boletos que había comprado. Me dieron los boletos ya tarde, vi al güey ese que entró (con Julio) y se subió. Si quieres, te digo quién fue, pero... Estaba Julio (papá) bien encabronado", finalizó.