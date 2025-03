En el mundo del boxeo mexicano, pocas rivalidades han captado tanto la atención como la que protagonizaron en algún momento Julio César Chávez Jr. y Saúl “Canelo” Álvarez.

Hace algunos años, ambos púgiles se enfrentaron en un combate que marcó un parteaguas en sus carreras y en la afición mexicana.

Mientras Canelo se consolidó como una superestrella mundial, Chávez Jr. enfrentó retos personales que lo alejaron del ring.

Ahora, el hijo de la leyenda Julio César Chávez ha hablado públicamente para enaltecer a su antiguo rival, considerándolo el mejor boxeador de la actualidad.

El enfrentamiento entre Chávez Jr. y Canelo en 2017 fue un espectáculo que paralizó a los aficionados del boxeo.

En aquel entonces, el Junior era visto como el heredero natural del legado de su padre, pero la victoria contundente de Álvarez desvió los reflectores hacia el tapatío, quien desde entonces ha dominado la categoría de los supermedianos y se ha consolidado como campeón indiscutido en las 168 libras.

Mientras tanto, Chávez Jr. se alejó del cuadrilátero, enfrentando batallas fuera del ring, incluyendo su lucha contra las adicciones.

Recientemente, Chávez Jr. fue cuestionado sobre su opinión acerca de Canelo y las constantes comparaciones que los medios hacen entre ambos.

Lejos de alimentar la rivalidad, el boxeador sinaloense mostró respeto y admiración por los logros de su compatriota.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre Saúl Álvarez?

“El Canelo es el mejor, un gran boxeador, y ahí empezó toda esa rivalidad. No me afecta”, expresó, según declaraciones recopiladas por el canal Ernesto Buitron News. Con estas palabras, Chávez Jr. puso fin a cualquier especulación sobre rencores y reconoció el impacto de Álvarez en el deporte.

Sin embargo, el Junior también aprovechó la oportunidad para defender su propio legado. A pesar de los altibajos en su carrera y las críticas que ha recibido, Chávez Jr. señaló que no se considera un fracaso en el boxeo.

“Que no sirvo para nada en el box, tengo muchos años boxeando, a lo mejor no soy mejor, pero tampoco soy el peor”, sentenció, dejando claro que, aunque no alcanzó el nivel de Canelo, su trayectoria no debe ser menospreciada.

Además, Chávez Jr. destacó un aspecto clave de su carrera que, según él, marcó un antes y un después en el boxeo mexicano: su papel en el regreso de este deporte a la televisión abierta. “Yo fui el que comenzó el boxeo, otra vez, en televisión abierta y ahorita hay muchísimo dinero, muchos boxeadores están ganando”, afirmó.