La situación en la familia de Julio César Chávez es cada vez más complicada, sobre todo por la adicción del Junior, quien lleva ya un tiempo considerable batallando contra su dependencia a las pastillas para bajar de peso.

En ese lapso, el César del Boxeo y Nicole, su hija, han manifestado su preocupación en redes sociales y en diversas entrevistas por Julito, quien recientemente negó que haya sido ingresado a un psiquiátrico debido por su adicción.

Lee también ¡Mal augurio! Mhoni Vidente teme que la adicción de Julio César Chávez Jr. lo lleve a la muerte

¿Nicole Chávez no quiere saber nada de sus hermanos?

En redes sociales, Nicole Chávez aseguró que está harta de ver a su papá preocupado por sus hermanos, Omar y Julio César Jr., por lo que ha llegado a desear no volver a saber nada de ellos, ya que siempre están haciendo públicos sus problemas.

"Estoy cansada de ver a mi papá triste porque no sabe qué más hacer para ayudarlos, que estoy harta que sólo den problemas, que a veces me gustaría no saber nada de ellos para no vivir angustiada, que me da vergüenza que siempre hagan públicos nuestros problemas familiares, que no se dan cuenta que nos hacen sufrir a todos", comentó.

Nicole Chávez le dedicó un Tik Tok a sus hermanos Julio y Omar. Foto: Especial

¿Se arrepintió de su deseo?

Pese a que al principio de su Tik Tok señalaba que no deseaba saber más de las situaciones incómodas de sus hermanos, al final se sinceró y aseguró que siempre espera a que su familia vuelva a ser unida como en el pasado.

"Pero si me agarras sentimental, estoy segura que te diré: que no hay día que no le pida a Dios por ustedes, que les dé claridad y fuerza para salir adelante, que tengo la esperanza de volver a estar todos juntos, que extraño mucho cómo era todo antes".