El pasado martes se llevó a cabo la presentación oficial de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía, donde el campeón indiscutido del peso supermediano tuvo una actitud indiferente con otra leyenda del boxeo mexicano como Oscar de la Hoya.

Durante una entrevista con Fight Hub TV, el tapatío confesó que de la Hoya, fundador de Golden Boy Promotions, prácticamente no hizo nada para que la pelea con Munguía se lleve a cabo y que fue Fernando Beltrán de Zanfer, quien cumplió el rol de representante y negociador de Munguía para que se lleve a cabo el combate.

“Al final del día me siento cómodo conmigo, con todo lo que hice, porque todo lo que ves, nosotros lo construimos, nadie más... y fuimos (Fernando) Beltrán, PBC y Canelo Team. Nadie más” declaró. Por si fuera poco, agregó que “no me agrada ese tipo de persona (Óscar De La Hoya), para serte honesto... eso es todo. Pero me sentí cómodo, porque este es mi territorio, no el suyo".

Este jueves, de la Hoya respondió en redes sociales.

"Ponerte un valor mayor al que tienes significa 'tengo miedo a perder'" publicó en X el actual promotor de boxeo.

Out pricing yourself means “I’m afraid to lose” — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) March 21, 2024

¿CUÁL ES EL PROBLEMA ENTRE OSCAR DE LA HOYA Y CANELO?

Aunque durante años el Canelo fue representado por Golden Boy, una demanda por parte del mexicano puso punto final a la relación en buenos términos entre ellos.

Malos entendidos y discusiones en las elecciones de rivales y tratos comerciales fueron las gotas que rebalsaron el vaso.

