Isaac 'Pitbull' Cruz (25 victorias, 17 por knock out, 2 derrotas y un empate) es una de las grandes promesas boxísticas con las que cuenta México, por el estilo de boxeo, por la actitud que presenta ante cada pelea y por la historia que carga en sus hombros.

El pugilista mexicano, para este 2024 busca posicionar su nombre en el boxeo de élite, por lo que ahora ha puesto en su mira a Ryan 'King' García (24 victorias, 20 por KO y una derrota), último rival de Gervonta Davis, boxeador norteamericano que venció al 'Pitbull' de forma polémica.

Lee también ¡Le va a salir caro! Julio César Chávez Jr. continúa en prisión y debe pagar una fuerte multa

En una entrevista con ESPN, Isaac Cruz ha lanzado un reto directo a García, pidiéndole que deje de esconderse y le de la batalla.

"Creo que llegó el momento perfecto para que Ryan deje de esconderse detrás de las redes sociales y se ponga los guantes. Estoy listo para pelear con él en abril o cuando diga, porque ni yo ni mi equipo, y creo que ni su promotora, tienen duda de que una pelea conmigo es más grande", comentó el 'Pitbull'.

Sobre la posibilidad de pelear con él en un peso por encima del que habitualmente pacta sus peleas, Cruz ha asegurado que incluso en ese escenario se siente cómodo. "No he peleado hace mucho tiempo en el peso Superligero, pero contra Ryan no tendría problema en buscar un peso pactado o incluso ir a las 140 libras".