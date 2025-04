El Palacio de los Deportes se transformará en un cuadrilátero lleno de luces, música y emociones el próximo 17 de agosto, cuando se lleve a cabo Supernova Orígenes 2025, el evento que busca convertirse en el espectáculo de boxeo más grande de Latinoamérica.

Inspirado en el fenómeno de La Velada del Año, este evento reunirá a creadores de contenido, celebridades y artistas en una noche que fusiona el deporte con el entretenimiento digital.

Para encender el ambiente, el cartel musical estará conformado por Gabito Ballesteros, Oscar Maydon y María Becerra, en una mezcla explosiva entre pop y regional mexicano.

Los encargados de presentar la pasarela de boxeadores y convivir con ellos fueron el periodista deportivo David Faitelson y el actor Diego Alfaro.

Fiel a su estilo cómico y picante, Escorpión Dorado se llevó la presentación de Supernova Orígenes, al intimidar a Franco Escamilla y a los presentes. El Enmascarado Dorado, aseguró tener buena escuela de box al mencionar a Cuauhtémoc Blanco.

“El 17 de mayo le voy a romper su madre. De un putazo lo siento al güey. Le daré chance de terminar los cuatro rounds. He entrenado en diferentes lugares, con Cuauhtémoc Blanco (mencionó entre risas recordándole a David Faitelson el golpe que le dio). Me subiré al escenario con careta y esta piel (máscara). La risa no faltara, le daré unos golpes golden special”, mencionó ante los medios de comunicación el Escorpión Dorado.

Franco Escamilla, por su parte, lució un elegante traje negro, sombrero y su una máscara de Hulk, aunque evitó entrar en polémica y se reservó solo posar para el careo.

Una de las peleas más esperadas y estelar. Alana Flores, quien ya demostró su talento en La Velada del Año, enfrentará a la actriz y cantante Gala Montes, en un duelo de experiencia contra físico. La diferencia de pesos y la altura, será un factor importante para considerar.

Alana Flores, aseguró estar lista para boxear, pesar de la altura no se achica: “Es un factor importante, algo que me hizo emocionarme fue que gala ya boxeo antes. Las peleas que tendré este año serán complicadas por el nivel. Gala es un gran reto, sé su nivel. David Dávila se suma a mi equipo (entrenador del Pitbull Cruz). Su fuerza más grande es su mentalidad”.

Por su parte, la actriz y cantante, dijo que ya había entrenado en su adolescencia, pero nunca se había subido al ring y peleado contra alguien: “Te admiro, eres una mujer fuerte. Eso me motiva para dar una buena pelea. Debo tener una ventaja por mi altura, espero llegarle a la altura a mi querida rival. Practicaba boxeo por hobby, nunca como esta forma, tan exigente. Su determinación y experiencia, es algo imponente, pero no imposible”.

¿Qué otros combates están en la cartelera?

Milica vs Mercedes Roa

México vs Argentina. Influencers muy queridas por la audiencia, con una rivalidad que promete prender al Palacio de los Deportes. Roa, expresidenta de Club de Cuervos de la Kings League, eligió a Nacho Beristáin como su entrenador, lo que habla de su compromiso para el combate.

Westcol vs Mario Bautista

Una pelea “sin reglas” que ya genera morbo. Westcol propuso quitarse las caretas y el cantante mexicano analiza aceptar el reto.

“Sería fantástico que me entrenara Julio César Chávez. Nunca había entrenado, pero ya llevo seis meses”, declaró Mario.

“Miedo, ninguno. Me operé el ligamento cruzado hace cuatro meses, pero aquí estamos. Esto será un espectáculo con un poco de sangre”, remató el colombiano.

Shelao vs Luis ‘Pride’ Escudero

Un combate entre disciplinas. Escudero, experto en artes marciales mixtas, se mide ante el chileno Shelao, que buscará dar la sorpresa ante un rival de gran experiencia.