El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se ha convertido en uno de los mejores peleadores en la última década, ya que ostenta un récord de 59 victorias, 2 derrotas y 2 empates; sin embargo, algunos aficionados amantes al boxeo consideran que todavía hay varios rivales a los que tiene que enfrentar para consagrarse como un verdadero campeón y uno de ellos es David Benavidez.

Benavidez ha pedido por varios años poder enfrentar al tapatío, incluso he realizado varias declaraciones fuera de tono para que el Canelo proponga una fecha, pero todo ha sido en vano.

¿Cuál fue la opinión de Mike Tyson sobre la negativa del Canelo Álvarez ante Benavidez?

Cuando Saúl Canelo ha sido cuestionado por los medios sobre un posible pleito con el Monstruo Mexicano, la respuesta es que ese combate no se efectuará.

Ante la negativa del Canelo, Mike Tyson emitió su opinión. El estadounidense en un principio dijo que esa pregunta se le tendrían que hacer una vez más al mexicano, pero al final si habló al respecto.

Canelo Álvarez ya comienza a preparar lo que será su retiro del boxeo profesional. Foto: Imago7

“Bueno, parece de esa manera para todo el mundo. No va a pelear con ese tipo. No quiere pelear con él”, expresó para Come and Talk 2.

El excampeón estadounidense se incluyó como un aficionado al deporte de los guantes y dijo que los que salen perdiendo son los aficionados que esperan esa pelea.

¿Qué opina Mike Tyson sobre las peleas del Canelo Álvarez en este 2025?

Canelo Álvarez se alista para enfrentar en septiembre a Terence Crawford, pleito que es injusto, según Tyson su compatriota se encuentra en desventaja, ya que Crawford pelea dos divisiones abajo.

Mike Tyson en conferencia de prensa, previo a su combate contra Mike Tyson - Foto: AP

Para el mes de mayo, Saúl también se medirá ante el cubano William Scull, buscando el cinturón de las 168 libras.