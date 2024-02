El panorama boxístico para Saúl 'Canelo' Álvarez en este 2024 luce lejos de David Benavidez, a pesar de que el nacido en Phoenix, Arizona, es el Retador Oficial del Consejo Mundial de Boxeo para el título de las 168 libras.

Con Jermall Charlo, Terrence Crowford y Jaime Munguía en el horizonte del tapatío, la pelea esperada por el mundo del pugilismo mundial estaría lejos de llevarse a cabo, algo que Paulie Malignaggi, excampeón mundial, ha calificado como la peor evasión de la historia.

"Por los rumores que hemos venido escuchando el próximo rival del Canelo será Jermall Charlo en mayo. Yo no me volvería loco con esa información hasta no tener confirmación, pero si es Charlo, y si Canelo no pelea con Benavidez en este momento esta sería la peor evasión en la historia del boxeo", expresó Malignaggi en ProBoxTV.

Malignaggi refirió su crítica hacia los organismos rectores del boxeo, asegurando que en caso de que 'Canelo' no acepte a Benavidez, no podrán proteger al tapatío.

"Si se hace la pelea con Jermall Charlo, no sé cómo los organismos puedan quedarse sin retirarle los títulos de forma instantánea. Y si no lo hacen, será una desgracia. En este momento de su carrera, Canelo ha ganado mucho dinero y ha ganado muchas cosas", puntualizó.

Además, el excampeón mundial comparó este caso de 'Canelo' con el de Mike Tyson, que evadió exponer su título del CMB en peso pesado ante Lennox Lewis en 1996.

"La otra que posiblemente es la más grande evasión de la historia fue Mike Tyson con Lennox Lewis en 1996. Tyson le pagó a Lewis cuatro millones de dólares para que se hiciera a un lado para no pelear con él. Y en vez de hacer la pelea mandatoria, Tyson prefirió pelear con Bruce Seldon. Y luego, renunció al título del CMB para pelear con Holyfield y seguir evitando a Lewis", recordó.