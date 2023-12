David Benavidez pisa cada vez más fuerte en el camino a una posible pelea ante Saúl 'Canelo' Álvarez, misma que podría llegar en 2024 convirtiéndose en una de las batallas más esperadas por los aficionados al boxeo en México y en todo el mundo.

Ante los rumores cada vez más intensos, con un Benavidez que constantemente llama la atención mediática con mensajes duros contra 'Canelo', Mauricio Sulaimán, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo ha asegurado que 'será una gran pelea', donde no ha habido sobreprotección al campeón tapatío.

Lee también Leyenda del boxeo pide que le quiten cinturón del CMB al Canelo si no pelea con Benavidez

"El tiempo de Benavidez se ha estado cocinando. Hace 2 o 3 años no estaba listo para 'Canelo', pero el sábado demostró que está para las grandes peleas. El público quiere cortar cabezas, verlos con trinchetes, y decir 'ven cómo si lo están protegiendo (a Álvarez), no es así. 'Canelo' no le está huyendo a Benavidez.

"Benavidez lleva 10 años en el CMB, ha ganado el título tres veces, no lo ha perdido en el ring. Han sido problemas de él por los que ha perdido los cinturones. Benavidez está listo para pelear, aunque por ahora no hay una fecha concreta en el calendario", expresó Sulaimán en entrevista don Fox Sports.

Hace unos cuántos días, el mánager del 'Canelo', José 'Chepe' Reynoso aseguró que Benavidez únicamente quiere llamar la atención para pelear con Álvarez por dinero. sin embargo, el propio Sulaimán, el 'Mexican Monster' es el Retador Oficial del tapatío.