La Fórmula 1 entró en su etapa definitoria y, aunque el título ya está en manos de Max Verstappen, todas las miradas apuntan al segundo lugar, donde Sergio 'Checo' Pérez debe comenzar a sumar, ya que Lewis Hamilton le pisa los talones.

En semanas pasadas se aseguró que el piloto mexicano tenía un ultimátum, donde si no conseguía el subcampeonato, no seguiría en Red Bull, por lo que para muchos significaría el fin de su carrera en F1.

¿Qué escudería de la F1 desea contratar a Checo Pérez?

Ante los rumores de su salida de Red Bull Racing, hay una escudería histórica que desea fichar a Checo Pérez para la próxima temporada, ya que Alessandro Alunni Bravi, director de Alfa Romeo, le abrió las puertas al tapatío.

"Es un piloto de primer nivel. Seguro que es una opción y si por mí fuera lo traía mañana. Es un piloto fuerte, de elite y es una opción, pero no hay que descartar a nadie", comentó.

¿Cree que el mexicano está al nivel de Verstappen?

Alessandro Alunni Bravi resaltó todo lo que ha hecho el tapatío en la escudería austriaca, incluso aseguró que se le debe se dar más mérito, ya que en todo momento ha estado cerca de Max Verstappen, tricampeón de la Fórmula 1.

“No subestimen lo que Checo hace, porque estar remotamente cerca de Max Verstappen no es fácil. La diferencia es que es difícil estar al nivel con este tipo de pilotos que son campeones del mundo, porque cada día, cada sesión, cada vuelta, cada circuito, ellos están siempre ahí y no muestran debilidades, no cometen errores”.