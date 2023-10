El exseleccionado mexicano, Andrés Guardado, señaló que aún no sabe si continuará su carrera deportiva o dejará de jugar el próximo año.

El futbolista del Betis de España comentó que, en cuanto concluya la temporada en LaLiga, tomará una decisión final.

“No lo sé, ahorita a esta pregunta no le tendría respuesta. Me siento bien físicamente, me siento con fuerzas, pero no sé”, comentó para el canal del club español.

“Este año, en particular, me lo estoy tomando en el día a día. Lo dije en una entrevista al principio que este año, en particular, me lo iba a tomar como si fuera el último porque no tengo todavía decidido lo que voy a hacer a final de año”, apuntó.

"Quiero disfrutar cada minuto que me toque estar, dar el máximo y sentir como si fuera el último. Ya después el destino, el año y los objetivos me irán señalando por qué camino ir”, agregó.

Indicó que esa decisión no es totalmente suya, también de su familia; con quienes tomará, de manera conjunta, una determinación en marzo próximo.

“Si yo veo y me siento con fuerzas para seguir, seguiré, ya sea aquí o en otro sitio. Y si veo que a lo mejor la cabeza ya no está conectada en seguir jugando, tomaré mi decisión, pero ahora es muy pronto, ya veré por ahí por abril, por marzo, cuando llegue...”, sentenció.