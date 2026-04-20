La leyenda brasileña, Cafú, consideró este lunes que el Mundial de 2026, en el que espera que brillen Endrick y Vinícius, es "el momento exacto" para que Brasil vuelva a levantar la Copa del Mundo.

"Veinticuatros años después de la última conquista del título, creo que es el momento exacto para Brasil", dijo Cafú a los medios en Madrid.

El exfutbolista brasileño se encuentra en la capital española como embajador de los premios Laureus del deporte, que se entregan este lunes.

Cafú admitió que siempre es difícil ganar una Copa del Mundo, pero consideró que el seleccionador Carlo Ancelotti está haciendo un buen trabajo.

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"Hemos traído también a un entrenador multicampeón, que es Carlo Ancelotti, que va a sumar a la grandeza que es la selección brasileña", aseguró la leyenda brasileña.

El campeón del mundo en 1994 y 2002 con Brasil explicó que la fortaleza de la selección sudamericana está en el centro del campo y el ataque, por lo que Ancelotti está centrado en hacer impenetrable la defensa.

"Porque si Brasil no recibe goles en una Copa del Mundo, seguro que va a hacer un gol por partido", auguró Cafú, que mostró sus esperanzas de ver al mejor Vinícius en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

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"Veo a Brasil siempre bien para el Mundial con todas las dificultades que todas las selecciones tienen, pero veo a Brasil hoy más experimentado, más consciente de lo que necesita, una selección muy bien entrenada por Ancelotti", insistió Cafú.

"Esperemos que Brasil pueda hacer un gran Mundial", aseguró el gran lateral brasileño, que disputó tres finales mundialistas seguidas (1994, 1998 y 2002).

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