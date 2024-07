La Eurocopa 2024 en Alemania fue testigo este viernes de la eliminación de la Selección de Portugal, cuadro que resistió más de 120 minutos y en tanda de penaltis perdió (3-5) ante Francia.

Un resultado que significó el final de la era de Cristiano Ronaldo, histórico jugador que con la eliminación disputó su último partido en el torneo más importante de Europa.

Situación que no pasó desapercibida para el exjugador del Real Madrid, que luego de aceptar la derrota no pudo ocultar su tristeza y fue captado en plena cancha llorar junto a Pepe, imagen que no tardó en volverse viral.

Ronaldo, quien deja importantes marcas en la competencia como un total de 30 partidos jugados, 2641 minutos jugados y 14 goles, se despidió de la afición y abandonó la cancha pensativo.

Cristiano consolando a Pepe, donde lloramos los hombres. pic.twitter.com/LhFfJ9O8ud — Trunks (@trunksRM) July 5, 2024