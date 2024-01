No cabe duda alguna que Rodrigo De Paul ya es todo un ícono de la moda. Dueño del polémico look homeless chic, el futbolista no deja de imponer estilo y marcar tendencia a través de sus redes sociales, donde reúne 13 millones de seguidores de todo el mundo.

Rodrigo De Paul llegó a Arabia y se llevó varios elogios y comentarios en Instagram. Fuente: Instagram @rodridepaul

Recientemente, el deportista aterrizó en Arabia Saudí y volvió a dar que hablar en su cuenta personal de Instagram, tras compartir un toque de elegancia: un llamativo bolso rojo de Louis Vuitton con las icónicas iniciales de la marca en blanco.

Este accesorio de lujo que fue acompañado por el conjunto deportivo del Atlético de Madrid, pertenece a la exclusiva edición "Epall Bandouliere My LV Heritage". El cual, es diseñado por encargo y ofrece a sus dueños la posibilidad de personalizarlo aún más al grabar sus propias iniciales en él. Una muestra de la atención al detalle que caracteriza a Louis Vuitton.

Sin embargo, la exclusividad tiene su precio, ya que se informa que el tiempo de entrega para esta edición personalizada oscila entre 8 y 12 semanas. La elección de Rodrigo de Paul de lucir esta pieza no solo resalta su estilo distintivo, sino que también destaca que Louis Vuitton continúa siendo una marca que fusiona la tradición con la innovación, ofreciendo a sus clientes piezas únicas que se adaptan a sus gustos individuales.

El bolso Epall Bandouliere My LV Heritage que tiene un valor entre 2300 y 2500 dólares, es un ejemplo brillante de cómo la moda de lujo puede ser una expresión personalizada de estilo y sofisticación. Por otra parte, Rodrigo de Paul al llegar a Arabia Saudí se mostró a gusto por disputar tres derbis en un mes contra el Real Madrid, el primero de ellos este miércoles en las semifinales de la Supercopa de España en el Al-Awwal Park de Riad.

“A mí siempre me gustó a enfrentarme a los mejores y el Real Madrid es uno de los mejore equipos. Eso obviamente supone un desgaste físico y mental, pero también te lleva a saber donde estás. Tiene cosas buenas y malas, pero yo me quedo con lo positivo”, expresó Rodrigo de Paul en la previa del duelo que se va a disputar.