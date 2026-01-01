El gobierno de Gabón parece haber suspendido a su selección de futbol tras un desempeño decepcionante en la Copa Africana de Naciones y despidió a su cuerpo técnico.

Gabón no consiguió ninguna victoria en el torneo.

El ministro interino de Deportes del país, Simplice-Désiré Mamboula, supuestamente hizo el anuncio en la televisión nacional el miércoles por la tarde sin especificar cuándo volvería a jugar Gabón. También dijo que el gobierno había decidido retirar a los jugadores Pierre Émerick Aubameyang y Bruno Ecuélé Manga del equipo.

Sin embargo, el video de la declaración de Mamboula fue posteriormente eliminado de los canales de redes sociales de Gabon Télévision, y no se publicó ninguna declaración correspondiente en el sitio web del gobierno.

Aubameyang, el capitán del equipo, no participó en el último partido de grupo de Gabón contra Costa de Marfil el miércoles después de regresar a su club Marsella con una lesión.

Los Panteras ya tenían asegurado el último lugar y la eliminación tras perder sus dos primeros partidos contra Camerún y Mozambique.

Antes del último partido de grupo del miércoles, el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, criticó al equipo por su desempeño en Marruecos y culpó a una “falta de método y aplicación de recursos”.

Nguema afirmó que había “una preocupante erosión del sentimiento patriótico en la gestión de los asuntos deportivos”, según el medio Gabon 24.

Nguema tomó el poder en un golpe militar en 2023.

