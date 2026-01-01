Después de varias semanas sin novedades, el América ya tiene a su primer refuerzo para el torneo Clausura 2026. Según el periodista especializado en fichajes, César Merlo, las Águilas compraron la carta del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, proveniente del Atlético de San Luis.

En el primer día del 2026, Merlo reveló que "hay acuerdo verbal entre ambos clubes y ya se cruzan los documentos correspondientes para oficializar el fichaje".

Lee también Chaco Giménez habló sobre su pelea con el aficionado de Cruz Azul: "Le hubiera pegado más"

Dourado, de 31 años, llegó a México en 2022 y desde entonces jugó 127 partidos, con registro de tres goles y cuatro asistencias.

Este es el primer refuerzo del América, a falta de que el propio equipo lo haga oficial en redes sociales. Sería el reencuentro de Dourado con el entrenador azulcrema, André Jardine, quien lo dirigió en su etapa por San Luis.

Lee también Mundial 2026: México es favorito a ganar su grupo según las casas de apuestas; esto pagan las victorias