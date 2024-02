La segunda temporada de Guillermo Ochoa en la Serie A se está transformando en una auténtica pesadilla. Únicamente un milagro podría salvar al Salernitana de evitar el descenso, debido a que desde el arranque del campeonato no han abandonado el último lugar de la clasificación.

Y pese a que la campaña pasada el portero mexicano fue fundamental en la salvación, la situación es totalmente distinta este año, debido a que casi en todos los encuentros del equipo de Salerno, le han llenado la canasta a Paco Memo.

¿Por qué están criticando a Guillermo Ochoa?

Salernitana no da señales de que pueda revertir su actualidad. Y todo se complica aún más, porque en si visita al líder de la competencia no pudieron meter ni las manos, por lo que recibieron una goleada de 4-0 que parece que los condena a no salir del sótano de la tabla general.

No obstante, pese a lo abultado del resultado, la derrota quedó en segundo término, debido a que todas las críticas están encima de Guillermo Ochoa, quien en el tercer gol del equipo Neroazzurro cometió un tremendo error que le ha generado miles de reacciones en su contra en redes sociales.

“Y aún así va a ser titular con la selección. Que coraje”; “Coladera Ochoa y así quiere ir al próximo mundial”; “Malísimo”; “En serio esta caricatura de portero va jugar otro Mundial por imposición de ya sabemos quién”, fueron algunos de los comentarios en contra de Paco Memo.