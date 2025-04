A menos de año y medio para que arranque la Copa del Mundo, donde México será anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá, el combinado nacional aún genera dudas respecto al funcionamiento.

O al menos así le parece a uno de los mejores futbolistas que ha tenido el país tricolor, Hugo Sánchez, que tiene sus dudas en cuanto al conjunto mexicano que dirige Javier Aguirre.

¿Qué piensa Hugo Sánchez de la Selección Mexicana?

Según Hugo Sánchez, no se percibe la misma emoción para México en este Mundial, que en las ediciones de 1979 y 1986, cuando el país también fue cede del torneo internacional.

"Hay entusiasmo, hay esperanza, pero podemos decirlo que es un tanto como asistir a una aventura. Pero no hay tanta ilusión como ha habido en otros mundiales donde teníamos algo más de calidad, teníamos algo más de talento y había algo más de seriedad”, mencionó Hugo en su homenaje en el Sports Summit Latam 2025.

“Ahora la Selección no está preparada como hemos estado en otras ocasiones y no se diga la del 86. Siento que los mejores tiempos de calidad, talento en el fútbol dentro de la selección es del 86 al 94; no se diga del 93, ahí mostramos que México estaba en los niveles muy altos y estábamos cerca de las grandes potencias", finalizó el exjugador del Real Madrid.

