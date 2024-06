México vivió otra negra noche en suelo estadounidense, luego de caer (1-0) frente a Venezuela en su segundo partido de Copa América. La Selección Mexicana está al borde de la eliminación, pero el optimismo sigue latente en Jaime Lozano.

Lee también Ecuador toma aire con su victoria sobre Jamaica dentro de la Copa América

¿Qué dijo Lozano tras la derrota en Copa América?

El técnico de la Selección Mexicana aseguró que el próximo domingo contra Ecuador conseguirán su boleto a la siguiente ronda de esta competición de Conmebol.

“Si generas opciones como las que generamos, si la figura es el portero rival, me parece que primero tenemos 90 minutos (el domingo) y de este barco no se baja nadie, lo vamos a lograr, se me hace muy pesimista creer que este es un fracaso, cada quien ve la vida como quiere, pero lo vamos a lograr”, declaró Lozano.

México depende de sí mismo. Vencer a Ecuador y no hay más. Con esa mentalidad va el Jimmy, luego de la dolorosa derrota ante el cuadro sudamericano.

“Todavía no estamos fuera y dependemos de nosotros. El partido que hagamos es el que nos va a poner en la siguiente fase, el equipo está caliente, dolido, se los dije en el campo, difícilmente vamos a perder un partido jugando así. Ellos aprovecharon las que tuvieron”, aseveró.

El cuadro nacional viaja a Glendale, Arizona para disputar su tercer y último partido de la fase de grupos, donde no les vale otro resultado que no sea ganar o volverán a casa.