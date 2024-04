Javier Tebas, presidente de La Liga, afirmó este jueves en Sevilla que el Real Madrid hace tiempo que quiere apartarle de la presidencia "por lo civil, por lo criminal o por lo administrativo” tras conocer que el Consejo Superior de Deportes ha elevado al TAD una denuncia del equipo blanco contra él por supuesto trato discriminatorio en el marco del acuerdo alcanzado con CVC.

“Es una denuncia que pusieron hace año y medio. Me sorprende que la eleven porque el CSD ya dijo que no era firme y, además, se subsanó en una asamblea posterior (...) No estoy preocupado pero bueno, hace tiempo que el Madrid quiere apartarme de la presidencia por lo civil, por lo criminal o por lo administrativo” explicó Tebas a los periodistas tras su participación en unas jornadas organizadas por la Universidad CEU San Pablo.

También se refirió a la situación del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, investigado por varios supuestos delitos durante su etapa al frente de la RFEF. A su juicio, este asunto "es triste pero es necesario y tenía que haber ocurrido antes si algunas autoridades hubiesen tomado las medidas que habían tenido que tomar con las denuncias que se hicieron".

"Llevo años denunciando lo que está pasando en la Federación y con algunos directivos, no todos. Casi estoy sorprendido de que algunos se sorprendan de lo que hay, cuando es un hecho que se venía denunciando hace bastante tiempo", añadió el presidente de LaLiga.

En su opinión, la investigación abierta por un juzgado de Majadahonda es positiva "porque nos permite encarar el futuro de la institución madre del fútbol que es la Federación con más optimismo, porque gran parte de los que han corrompido esa institución ya no están. He visto un resumen y creo que lo define muy bien su tío Juan, es un mentiroso patológico. Desde hace mucho tiempo los que lo conocemos lo sabemos”.

También se refirió al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, que ve prácticamente hecho. “Si es por la fe, ya ha dicho que en un 99,9% Mbappé jugará en el Real Madrid. Por la información y por los indicios de todo lo que está pasando y lo que sigue pasando".

"Por las circunstancias que hay con la regulación del control económico y el Fair Play -añadió Tebas- no va a ir ningún club de la Premier League a por él y el único club que queda en el mundo es el Real Madrid. Por lo tanto, Mbappé estará en el Real Madrid el año que viene”.