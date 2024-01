Óscar Benítez, quien jugara para equipos como el Atlético de San Luis de la Liga MX, fue detenido en Argentina a una semana de que se diera a conocer el fallecimiento de Anabelia Ayala, quien fuera su pareja.

De acuerdo al diario Olé, Benítez fue detenido por las autoridades argentinas tras ser acusado de romper los términos de la prisión domiciliaria que debía cumplir y por "violencia de género".

Leer también VIDEO: Barristas de Necaxa y Atlas protagonizan campal en la entrada del Estadio Victoria

El abogado de la familia declaró a TN que el exfutbolista ejercía hostigamiento hacía su expareja, situación que pudo haber sido la causa que la llevó a quitarse la vida.

"Ahora está en nosotros probar que fue un femicidio. Su defensa debe probar que él no hizo nada o que, en el peor de todos sus escenarios, fue una inducción al suicidio, así que puede llegar a quedar detenido durante varios años. Pero Anabelia no era libre, no podía disponer mediante su voluntad", declaró.

Esta no es la primera vez que Óscar Benítez es detenido, pues en los últimos dos años ha estado tras las rejas en dos ocasiones, por violencia contra su expareja y su familia.

Leer también VIDEO: Aficionados de Pumas se comprometen en el Olímpico Universitario