En el marco de la serie "La vida por la camiseta", la historia de Juli y su conexión con Lionel Messi toma protagonismo después del Mundial de Qatar 2022. En los primeros días de 2023, el capitán de la selección Argentina se convirtió en una de las personas más buscadas del mundo, logrando cumplir el sueño de miles de personas pero especialmente el de Juli y su familia.

La historia de amor que conmovió a Lionel Messi. Fuente: Instagram @leomessi

Todo comenzó en el Mundial de Rusia 2018, cuando Thomás, el esposo de Juli, creó estampitas con la cara de Lionel Messi para distribuir entre los fanáticos del Rosarino. Una original "oración del Messi nuestro" acompañaba estas estampitas, mostrando la creatividad y devoción de Thomás hacia el ídolo futbolístico.

Leer más: ¿Qué tipo de comida sirve el restaurante que visitó Messi con Antonella Roccuzzo y amigos el pasado fin de semana?

A pesar de la eliminación de Argentina en octavos de final, la pasión de Thomás por Lionel Messi perduraría. Sin embargo, trágicamente, en 2020, el joven falleció en un accidente vial mientras su esposa estaba embarazada. “Nosotros teníamos una moto, una scooter. Él se había ido a jugar a la pelota con los amigos y no me di cuenta de la hora. Me llamó un amigo en completo estado de shock a los gritos… Es él, falleció, fue así en el instante. Primero me preocupé por mi estado de salud. Estaba embarazada y con un shock encima, en el momento fue como ‘no, no puedo’. Pero después se me iluminó la cabeza y dije: ‘Si ya no está más él, esto es lo que me queda de su esencia”, señaló.

Durante la Copa América de 2021, Juli y Guido, hermano de Thomás, continuaron el duelo mientras seguían el rendimiento de la Selección. La magia de Lionel Messi, levantando la Copa Mundial en julio de 2021, coincidió con el nacimiento de Aureliano, el hijo de Juli y Thomás.

La historia de amor que conmovió a Lionel Messi. Fuente: Instagram @leomessi

Esto hizo que para el Mundial de Qatar 2022, Juli usará la estampita como cábala y símbolo de buena suerte. “Yo le había dado a un amigo mío una estampita y empezamos a usarla de cábala, como mandarnos por WhatsApp una foto de la estampita. Cuando me olvidaba de mandar la foto al principio del partido y se la mandaba a la mitad... (era) gol. Fue como que lo sentí tan fuerte, como la magia que tenía la estampita, que dije: ‘Yo esto lo tengo que esparcir’. Y estaba escuchando la radio y digo: ‘Le escribo una carta, yo esto lo tengo que hacer llegar a todo el mundo’”, afirmó Juli.

Leer más: Así es el lujoso regalo que Victoria Beckham le dio a Antonella Roccuzzo

Así mismo, añadió: “No recuerdo un momento más feliz con algo así deportivo. Yo no podía parar de pensar en él y obviamente estaba recontra feliz porque ganamos la Copa del Mundo y re feliz por Messi. Pero al mismo tiempo es como que me agarró la cosa de decir: ‘Lo quiero festejar con vos’”.

Al compartir su historia en un programa de radio, la conexión llega al astro argentino, quien decide contactar a Juli. Con la estampita en la mano, Lionel Messi le transmite a Juli su agradecimiento y la certeza de que Thomás vio el triunfo desde algún lugar.

Esta conmovedora historia sin dudas refleja cómo la pasión por el fútbol y la creatividad pueden tejer lazos indelebles, incluso más allá de la vida. La estampita de Lionel Messi, concebida por Thomás, al día de hoy, se ha convertido en un puente emotivo entre el ídolo y una familia que encuentra consuelo y alegría en la conexión única entre el juego y la vida.