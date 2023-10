La falta de gol le cobra factura a Raúl Jiménez... ¡lo mandaron a la banca!

Raúl Alonso Jiménez no termina por despegar con el Fulham, que se desprendió de su delantero histórico, Aleksandar Mitrovic, y buscó en el ex del Wolverhampton un relevo al gol: sin embargo, el mexicano, aunque ha estado cerca del gol, no se ha estrenado con la camiseta de su nuevo equipo, quien comienza a desesperarse.

Jiménez suma seis encuentros de titular con el Fulham, sumando 509 minutos, donde no ha marcado ningún gol. De hecho, el mexicano no anota en Premier League desde el 10 de marzo del 2022, una cifra poco alentadora para un jugador con el que se especuló en verano podía salir de la mejor liga del mundo.

Jiménez al banquillo ante el Sheffield

En esta ocasión, por primera vez en la temporada, Jiménez salió al banquillo ante el Sheffield United, siendo sustituido por el brasileño Carlos Vinicius, quien marcó el tanto del triunfo ante el Luton Town el y suma un gol en 166 minutos.

Raúl, que ha estado cerca del gol, deberá pelear por un lugar en el Sheffield y la única manera en que podrá lograrlo será con resultados, por lo que el gol es de urgencia total en el mexicano.