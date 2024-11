Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sorprendió en su última convocatoria para los encuentros de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 al dejar fuera a dos jóvenes promesas: Matías Soulé y Luka Romero. Con brillante presente en Europa, ambos jugadores siguen aguardando su oportunidad de brillar en la albiceleste, pero la falta de llamados ha abierto la puerta para que otras selecciones busquen sumarlos a sus filas.

Soulé y Romero en la encrucijada de su futuro en la Selección Argentina. Fuente: Instagram @afaseleccion

Matías Soulé, de destacada actuación en la Roma, donde recientemente anotó un gol contra el Hellas Verona, ha estado en la órbita de la selección mayor. De hecho, Lionel Scaloni lo citó en septiembre para la fecha FIFA contra Chile y Colombia, pero el delantero no llegó a entrar en juego, manteniendo aún la opción de ser convocado por otra selección.

Italia, país donde se desempeña actualmente, le ofreció esta posibilidad. El propio técnico de la Azzurra, Luciano Spalletti, le hizo un llamado para sumarse al equipo italiano, pero Soulé rechazó la propuesta: “Le dije, con mucho respeto, que no a Spalletti para la convocatoria de Italia porque soy argentino en todos los aspectos y me gustaría representar a mi nación”, declaró. No obstante, ante la falta de oportunidades en la albiceleste, la opción de vestir la camiseta de Italia podría volverse tentadora para él, más aún considerando la competencia que tiene en la delantera argentina.

En el caso de Luka Romero, la historia es distinta pero también envuelve una posible llamada de otra selección. Nacido en Durango, México, el joven del AC Milan –cedido en el Alavés, aunque con pocos minutos de juego– tiene la opción de unirse a la selección mexicana. Romero, quien ha expresado su orgullo por sus raíces argentinas, nunca ha sido convocado por Lionel Scaloni para la selección mayor, situación que lo coloca en una posición ideal para aceptar la oferta de México.

De hecho, ya ha tenido conversaciones con Javier Aguirre, entrenador de la Tri y con su asistente Rafa Márquez. En una entrevista con ESPN, Romero confesó: “Sí, sí, estuve hablando con ellos. La verdad me pone feliz. No se sabe lo que puede pasar en el futuro. Sólo pienso en el Alavés, después decidiré cuál será”. Esta alternativa se vuelve cada vez más atractiva, especialmente si Lionel Scaloni continúa optando por otros nombres en las posiciones ofensivas.

La competencia en la delantera albiceleste

Para Soulé y Romero, el sueño de representar a Argentina se enfrenta a una competencia dura en la delantera, encabezada por Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González y Alejandro Garnacho. Incluso Paulo Dybala, aunque con menos continuidad, sigue siendo una opción para Lionel Scaloni. Con tantas figuras establecidas, el lugar para nuevos talentos es reducido, lo que podría llevar a ambos jugadores a considerar seriamente las propuestas de otros países.

A medida que el Mundial 2026 se acerca, Soulé y Romero deben decidir si esperarán una oportunidad incierta en Argentina o si aceptarán la posibilidad de brillar en el escenario internacional con otras selecciones. Por ahora, sus futuros están en el aire, pero lo que es seguro es que sus habilidades los convierten en piezas deseadas en el fútbol global.