Luis Chávez fue verdadera noticia en verano, luego de rechazar una millonaria oferta de Rayados y pagar su cláusula de rescisión para marcharse al futbol europeo, fichando por el Dinamo de Moscú, cumpliendo su sueño de jugar en el viejo continente.

Chávez, de 27 años, es un inamovible en las convocatorias de Selección Mexicana, fue uno de los mejores jugadores de México en Qatar 2022, recordado por el golazo de tiro libre ante Arabia Saudí, además de ser uno de los jugadores con mayor peso en la palabra de todo el vestidor tricolor.

Chávez está incómodo en Rusia

Para esta Fecha FIFA, donde México pactó encuentros ante Ghana y Alemania, Luis Chávez nuevamente fue un indiscutible para Jaime Lozano, alineando ante la selección africana en el triunfo nacional. Después de este encuentro, Chávez declaró su sentir en una nueva liga, lejos de México.

"Me he sentido bien, todavía no he mostrado mi 100 por ciento. Algunos momentos me siento incómodo por la liga misma y mis compañeros, pero yo creo que me sirve para poder estar aquí, aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort y aprender cosas que me ayuden a crecer. Al final te van a juzgar pero tenemos que esperar. Después, el tiempo dirá si fue bueno o no", comentó Chávez.

Por último, Chávez declaró que no esperaba jugar ante Ghana; sin embargo, siempre dará la cara por México. "Pensé que estaba la posibilidad de que no iba a jugar, igual me preparé para hacerlo y creo que hoy lo hice bien. Aunque no hubiera jugado, siempre es un placer y un honor representar a mi país", sentenció.