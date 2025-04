El delantero francés del Real Madrid, señaló en una entrevista en España que aterrizó en su nuevo club con la intención de jugar al lado del brasileño Vinicius, a quien no ve fuera del club blanco por ninguna circunstancia.

"Vine con la idea de jugar con él, no me imagino el Madrid sin Vini. Jugamos bien juntos, vamos a ayudar al Madrid", declaró el astro francés, en entrevista con la cadena televisiva La Sexta.

Con la llegada de Mbappé se generó debate sobre quién jugaría en la banda izquierda, donde había destacado Vinicius. "Es normal, hay debate. No me afecta. Cristiano Ronaldo sabía jugar en las tres posiciones de ataque y yo lo he hecho bien en las tres", contó el futbolista.

¿Ganará Mbappé el balón de oro?

Con la buena temporada que vive Kylian Mbappé en el Real Madrid, incrementan los rumores sobre un posible escenario donde el francés gane este prestigioso galardón.

Mbappé se refirió a su sueño de lograr algún día el Balón de Oro: "Ganar una Champions con el mejor club del mundo es ganar el título más grande y hacer historia aquí. El Balón de Oro es un título individual. Me quedo con la Champions".

Ya se verá si finalmente Mbappé consigue su primer balón de oro, en un dado caso que el Real Madrid consiga ganar la Champions League.

