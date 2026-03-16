Este mes se llevarán a cabo los distintos repechajes que definirán los últimos boletos al Mundial 2026. México será sede del repechaje internacional, con Monterrey y Guadalajara como escenarios donde se definirán dos lugares.
Sin embargo, en Europa también se llevarán a cabo una serie de partidos para ver quiénes jugarán el torneo de naciones más importante del mundo.
A continuación, te presentamos los jugadores europeos más destacados que podrían perderse el Mundial 2026 en caso de no ganar el repechaje.
LAS FIGURAS DE EUROPA QUE JUGARÁN EL REPECHAJE
- Gianluigi Donnarumma (Italia): El portero titular de los Azzurris y del Manchester City, con pasado en el París Saint-Germain y el Milan, es uno de los estandartes que tiene esta selección italiana para romper la racha de dos Mundiales sin clasificarse. Enfrentará a Irlanda del Norte en su primer partido del repechaje.
- Robert Lewandowski (Polonia): El delantero del Barcelona ya jugó los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En el repechaje, primero tendrá que superar a Albania.
- Arda Güler (Turquía): El mediocampista del Real Madrid es la estrella de Turquía y busca llevar a su país a un Mundial por primera vez después de 24 años. Primero deberá superar a Rumania.
- Kasper Schmeichel y Christian Eriksen (Dinamarca): El portero del Celtic de Escocia y el mediocampista del Wolfsburgo enfrentarán a Macedonia del Norte.
- Viktor Gyökeres (Suecia): La figura del Arsenal inglés enfrentará a Ucrania.
