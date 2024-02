El futbol mexicano sonríe y amanece este viernes con una extraordinaria noticia: el Necaxa anunció la transferencia del juvenil Juan Carlos Cortéz al Sevilla de La Liga de España.

El jugador de sólo 18 años llega al conjunto español con un contrato hasta junio de 2028.

Su trayectoria abarca desde 2021, en donde con sólo 16 años, se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Liga de Expansión MX con los Cimarrones de Sonora.

Posteriormente fue reclutado por los Rayos, quienes lo incorporaron a sus fuerzas básicas en el Apertura 2022. Desde entonces, ha acumulado más de 3 mil minutos de juego en diversas categorías, desde la tercera división pasando por Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

